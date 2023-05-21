مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان المسلمية ههيا أمام نقطة الإسعاف وتم نقل الجثة الي مستشفي الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الأحرار بإستقبال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر قرابة الـ 60 عاما وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر إصطدام قطار به أثناء عبورة مزلقان المسلمية ههيا أمام نقطة الإسعاف وتم نقل الجثة الي مستشفي الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.