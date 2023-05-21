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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق بلبيس العاشر أمام الكلية الجزية دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كلا من "مريم ا م" وشقيقها "يحي"وشقيقهم "ياسين" و"رحاب م م" جميعهم مقيمين الزقازيق مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق بلبيس العاشر أمام الكلية الجزية دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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