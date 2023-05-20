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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية "موتوسيكل" بسيارة بطريق الصالحية القديمة طريق مفارق الشرطة إتجاة الصالحية القديمة .

وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "سعيد م ا" 57 سنة مصابا بكدمة بالرأس والكتف الأيسر و"حسين ا ح" 35 سنة مصابا ما بعد الأرتجاج مقيمين الصالحية القديمة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية "موتوسيكل" بسيارة بطريق الصالحية القديمة طريق مفارق الشرطة إتجاة الصالحية القديمة وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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