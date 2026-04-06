المركز المسيحي الإسلامي ينظم الحفل الختامي لدورة فض النزاعات وصنع السلام بالإسكندرية

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الحفل الختامي لمشروع «فض النزاعات وبناء السلام» بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

حضر الأحتفال القس ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية، والقس سمير داود، مدير المبادرات المجتمعية بالمركز وممثلًا عن المطران منير حنا أنيس، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مقرر بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس النواب.

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن سعادته بالمشاركة في ختام المشروع، مؤكدًا أن المشكلات الصغيرة إذا لم يتم التعامل معها منذ بدايتها قد تزداد وتؤدي إلى أضرار أكبر، مشددًا على أهمية نشر ثقافة السلام والتعامل الواعي مع التحديات داخل المجتمع.

كما رحب القس ديفيد عزيز بالحضور، معبرًا عن تقديره لتنظيم هذه الدورات داخل الكاتدرائية، والتي تسهم في جمع كوادر المجتمع السكندري المهتمين بالتنمية المجتمعية، وتعزز من قيم الحوار والتفاهم والعمل المشترك.

كما أشار القس سمير داود إلى أن الحفل لا يمثل نهاية التدريب، بل بداية رحلة جديدة للمتدربين لتطبيق ما تعلموه في خدمة المجتمع، من خلال مفاهيم المواطنة وقبول التنوع، ودراسة النصوص الدينية، وآليات الوساطة وخطوات فض النزاعات، إلى جانب تنفيذ المبادرات المجتمعية.

وفي الختام، أعرب الدكتور إبراهيم الجمل عن تقديره لهذه المبادرات التي ينفذها المركز بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية، مؤكدًا أنها تصب في صالح الإنسان المصري وتعزز قيم المحبة والتعايش، متمنيًا استمرار هذه اللقاءات والبرامج التدريبية. كما شارك عدد من المتدربين خواطرهم حول ما اكتسبوه خلال الدورة، مؤكدين أن التدريب ساعدهم على فهم دورهم في حل النزاعات وصنع السلام، وعزز من روح التعاون والعمل المشترك بينهم كمصريين.