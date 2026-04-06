تفاصيل توقيع عددٍ من الوثائق لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدكتور مصطفى مدبولي
في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، المُنعقدة بالقاهرة، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، وقعه من الجانب المصري المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومن الجانب المغربي رياض مَزُور، وزير الصناعة والتجارة.

وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال؛ ووقعهما من الجانب المصري الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ومن الجانب المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصري علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما تم توقيع اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، وكذا اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ووقعهما من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب المغربي نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما شهدت المراسم قيام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ من الجانب المصري، وناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ من الجانب المغربي، بتوقيع عدة وثائق وهي: مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، فضلاً عن بروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

واختتمت المراسم بقيام كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية.

