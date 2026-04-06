قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد

أفادت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، بتجدد الاستهدافات التي طالت قاعدة "فيكتوريا" العسكرية قرب مطار بغداد الدولي، والتي تُستخدم لدعم العمليات اللوجستية للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وأوضحت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن القاعدة تعرضت اليوم لهجوم بطائرة مسيّرة، بعد تصعيد مماثل أمس شمل استهدافها بأربع طائرات مسيّرة بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع حرائق استمرت لساعات، قبل تدخل فرق الدفاع المدني للسيطرة عليها، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل القاعدة.

وأضافت أن القاعدة لم تشهد تصعيدًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن وتيرة الهجمات عادت للارتفاع بشكل ملحوظ، ما يعكس تطورًا لافتًا في طبيعة الاستهدافات وتصاعد التوتر الأمني في محيط العاصمة بغداد.

