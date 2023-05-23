برلماني يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس لتوطين الصناعة فى مصر

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ،إن على حكومة مدبولي تعزيز سبل البحث حول إجراءات دعم وتحفيز الصناعة الوطنية، وخاصة صناعة الدواء، لأهميتها القصوى، وضروريتها، خاصة أن أزمة كورونا، ومن بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، أثبتت أن لدينا مشكلة كبيرة فى الصناعة خاصة صناعة الدواء .

وأضاف النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، ان توطين الصناعة بشكل عام يحتاج الى تقليل استيراد المكونات الأساسية من خلال تعظيم البحث عن الموارد اللازمة وإتاحة البحث العلمي بشكل أكبر أمام شباب مصر ، م١يفا ا الرئيس تحدث مرارا فى هذا الشأن

وطالب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

كما شدد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى ضمان توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وأشارعضو مجلس الشيوخ ، أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الرئيس السيسي طالب بتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية .