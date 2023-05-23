عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس لتوطين الصناعة فى مصر

محمود منصور عضو مجلس
محمود منصور عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ،إن على حكومة مدبولي تعزيز  سبل البحث حول إجراءات دعم وتحفيز الصناعة الوطنية، وخاصة صناعة الدواء، لأهميتها القصوى، وضروريتها، خاصة أن أزمة كورونا، ومن بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية،  أثبتت أن لدينا مشكلة كبيرة فى الصناعة خاصة صناعة الدواء .

وأضاف النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، ان توطين الصناعة بشكل عام يحتاج الى تقليل استيراد المكونات الأساسية من خلال تعظيم البحث عن الموارد اللازمة وإتاحة البحث العلمي بشكل أكبر أمام شباب مصر ، م١يفا ا الرئيس تحدث مرارا فى هذا الشأن 

وطالب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، الحكومة  بضرورة  التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

كما شدد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ،  على أهمية  المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى ضمان توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وأشارعضو مجلس الشيوخ ، أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الرئيس السيسي طالب بتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية .

محمود منصور مجلس الشيوخ صناعة الدواء توطين الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ