البنك المركزي: الأوضاع الاقتصادية عملت على انحسار قدرة الدول في تنفيذ خططها التنموية

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إننا نتطلع أن تثمر الاجتماعات والفاعليات المصاحبة لها، عن بلورة رؤية واقعية واضحة، لخارطة طريق مستقبلية.

وأعرب "حسن عبدالله" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، عن خالص تقديره لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام، والذي تأتي تحت شعار "حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والتمويل الأخضر في أفريقيا".



واسترسل: يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي هذا العام، مع ظهور العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع الضغوط التضخمية وتداعيات أزمة وباء كورونا.



وأكد على أن القارة الافريقية لم تكن بعيدة عن تلك التطورات والأحداث، والتي ترتب عليها معاناة اقتصادات دول القارة وزيادة الديون، وزيادة تكاليف برامج الحماية المجتمعية، مما ترتب عليه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية.

