وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور علاء عز / الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية مع ممثلى الشركة الإيطالية والاستشاري الذى سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، وأضاف أن الجانب الايطالى استطاع أن يدعم المشروع بمبلغ ٢ مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية.

وأشار المصيلحي إلى أن التاسع من يونيه 2023 سوف يتم عرض النسخة المؤقته للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصرى.

وأكد أن نهاية يونية 2023 سيتم التوقع و أن هذا المشروع هام جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا.

وأشار الأستاذ الدكتور على المصيلحى إلي أن رئيس الجمهورية ، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات مؤكدًا أن مايتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.

