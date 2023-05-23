اقتراح برغبة لإنشاء شرطة التعدين على غرار الكهرباء والسياحة

لحماية المناجم من السرقة ..

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمقترح إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول انشاء قسم شرطة للثروة المعدنية خصيصا.

واضاف الجبلاوي خلال المقترح المقدم للبرلمان ان وجود قسم شرطة خاص بالثروة المعدنية بهدف حمايتها من السرقة والتبديد، موضحا أن قسم شرطة للثروة المعدنية سيكون علي غرار شرطة الكهرباء وشرطة السياحة ، وذلك من خلال قسم موجود بوزارة الداخلية تحت مسمي شرطة التعدين.

وطالب وكيل طاقة النواب ، خلال المقترح المقدم لمجلس النواب أن يكون قسم شرطة التعدين بالتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ليكون اول "كول أمني " متخصص في حماية التعدين بمصر ، موضحا أن الهدف من شرطة التعدين هو حماية ثروات ومقدرات بلدنا من النهب والسرقة والعصابات، وحماية المناجم الموجودة.

وشدد الجبلاوي خلال المقترح، ان إنشاء شرطة التعدين ستعمل علي جذب المستثمرين من الداخل والخارج وطمأنتهم وتشجيعهم للاستثمار داخل مصر بأمان بدون تخوفات أو قلق .