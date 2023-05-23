ما بيعرفش.. أحمد الطيب يعلق على أداء ثلاثي الزمالك أمام الداخلية

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام نظيره فريق الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة 29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بعد صبر و صمت و متابعة طويلة و بتركيز مدافع الزمالك الشاب حاتم سكر لازم يلعب فى أى مركز بعيداً عن الدفاع يا جماعة الولد لا يمتلك أية مواصفات للمدافع. سواء رقابة او مواجهة رجل لرجل. أو تمركز خاصة التغطية العكسية كذلك عدم تمركز صحيح عند كشف التسلل يلعب أى مكان آخر لاعب وسط. او جناح. لأنه مراوغ جيد وسريع وعرضياته و تصويباته ممتازة لكن ظهير لا و 1000 لا .

تابع: حفاظاً على الزمالك وعلى اللاعب نفسه حتى تمريراته فى الثلث الدفاعي لا تحمل أية مواصفات من الأمان أخطأ مرات و مرات ومرات بالعربى ما بيعرفش. !! كفاية بقا ولا المثلوثى ولا حسام عبد المجيد يلعبوا فى خط الوسط مستقبلاً.

الزمالك يتعادل مع الداخلية

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه أمام الزمالك ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.

وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11من عمر المباراة حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.

واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.

ومنع محمد صبحي حارس الزمالك هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .

مرر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة في الدقيقة 21 من عمر المباراة لتصل على رأس سيف الدين الجزيري الذي يسكنها الشباك ويتقدم لفريق الزمالك بالهدف الأول.

وأهدر الداخلية فرصة هدف التعادل في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وتابعها على الزاهدي مهاجم الفريق الذي لم يتمكن من إسكانها الشباك أمام الزمالك .

أنقذ حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مرمى فريقه من هدف مؤكد من تسديدة ارتدت من محمد صبحي في هجمة للداخلية عن طريق على الزاهدي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة سجل سيف الدين الجزيري هدف ثاني لفريق الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.

وطالب لاعبي الزمالك بالعودة لتقنية الـ VAR وتوقفت المباراة لفحص كرة الهدف، وبالفعل قام هلهل حكم المباراة بإلغاء الهدف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة لاعب الداخلية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74من عمر المباراة.

وتصدى زيزو للكرة ولم يحالفه الحظ، وترتطم الكرة في العارضة وتحرم زيزو والزمالك من الهدف الثاني.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة وأصبح الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، بينما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.