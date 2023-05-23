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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فجر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مفاجأة حول إمكانية مشاركة نادي الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بالسعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. 

وقال عامر حسين، عبر تصريحات تليفزيونية: “لكي يشارك الزمالك في البطولة العربية للأندية، يجب أن ينهي مبارياته في الدوري الممتاز يوم 15 يونيو المقبل”.

وأضاف: “مباريات الأهلي غريم نادي الزمالك المؤجلة سنراعي فيها ألا تكون ضد أندية تصارع على الهبوط في الدوري الممتاز”.

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الزمالك يتعادل مع الداخلية 

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29  من بطولة الدوري  الممتاز.

بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه أمام الزمالك، ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.

 وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة، حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.

واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.

ومنع محمد صبحي حارس الزمالك هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .

مرر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة في الدقيقة 21 من عمر المباراة لتصل على رأس سيف الدين الجزيري الذي يسكنها الشباك ويتقدم لفريق الزمالك بالهدف الأول.

وأهدر الداخلية فرصة هدف التعادل في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وتابعها على الزاهدي، مهاجم الفريق، الذي لم يتمكن من إسكانها الشباك أمام الزمالك.

أنقذ حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد من تسديدة ارتدت من محمد صبحي في هجمة للداخلية عن طريق على الزاهدي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، سجل سيف الدين الجزيري هدفا ثانيا لفريق الزمالك، ولكن احتسبها حكم المباراة تسللا.

وطالب لاعبو الزمالك بالعودة لتقنية الـ VAR وتوقفت المباراة لفحص كرة الهدف، وبالفعل قام حكم المباراة بإلغاء الهدف.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة لاعب الداخلية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74من عمر المباراة.

وتصدى زيزو للكرة ولم يحالفه الحظ، وترتطم الكرة في العارضة وتحرم زيزو والزمالك من الهدف الثاني.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة وأصبح الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، بينما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

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