السيسي: مصر مهتمة بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود تنمية أفريقيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الدول الإفريقية، و رؤساء الحكومات و المنظمات الدولية، و محافظي البنوك المركزية.

وقال: “إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بكم في مدينة السلام، شرم الشيخ، والتي تشرف بإستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023”.



وأضاف السيسي خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر حرصت على إستضافة الإجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية على أرضها للمرة الثالثة، مؤكداً أن مصر تهتم إهتمام بالغ بتعزيز المساعي الدولية و الإقليمية، الداعمة لجهود التنمية في قارتنا الأفريقية.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.