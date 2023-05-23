السيسي: أفريقيا تحتاج 340 مليار دولارسنوياً لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة تداعيات كورونا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دول قارة أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و140 مليار دولار سنوياً لمعالجة تداعيات كورونا.

إستضافة إجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

وأضاف السيسي خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر تحرص على إستضافة إجتماعات البنك الإفريقي للتنمية ،لاهتمامها بالمساعي الدائمة لتنمية القاره الإفريقية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

