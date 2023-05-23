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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل ذهاب الأهلي

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

حدد فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي، موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وقررت إدارة نادي الوداد المغربي ، سفر فريق الكرة الأول الي القاهرة يوم 29 مايو الجاري لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

تأتي رغبة ادارة نادي الوداد المغربي فى السفر مبكرا الي القاهرة لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 4 يونيو المقبل من اجل اعتياد لاعبي وداد الأمة على الأجواء في القاهرة.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه يوم 11 يونيو القادم.

وتأهل نادي الوداد المغربي الي المباراة النهائية بعدما نجح فى إقصاء نظيره صنداونز الجنوب إفريقي بعدما تعادل سلبيا فى الذهاب بالمغرب وفى الإياب نجح فى فرض التعادل على ملعب الفريق الجنوب إفريقي بهدفين لكل منهما.

فيما بلغ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي ذهابا وايابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

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الأهلي يستضيف إنبي في الدوري 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29  بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على إنبي في مباراة اليوم لتأمين صدارة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي.

ويفقد فريق الأهلي خدمات حارسه الأهلي محمد الشناوي في مباراة اليوم، بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يحرس علي لطفي عرين الأحمر ضد إنبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى، مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بخطف الفوز من الأهلي أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير ومواصلة التقدم في جدول الدوري.

يذكر أن الأهلي تغلب على إنبي بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول.

ترتيب الأهلي وإنبي
ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.
 

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