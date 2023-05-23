القبض على شخص سرق مكتب مستلزمات كمبيوتر بعابدين

كشف ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة لغز بلاغ سرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر بعابدين، حيث تم ضبط المتهم والمسروقات .

وكان رجال وحدة مباحث قسم شرطة عابدين من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر مجهولة المصدر .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات ، اعترف بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن بدائرة القسم ملك أحد أقاربه بأسلوب "التسلق" بسبب وجود خلافات فيما بينهما.

باستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات ، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.