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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس البنك الأفريقي: على البلدان المتقدمة دفع 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة

رئيس مجموعة البنك
رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية

قال الدكتور اكينومي اديشينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية؛ إن التغيرات المناخية تجعلنا نفقد حوالي 7.5 مليار دولار كل عام بسبب التغيرات المناخية والتي من المتوقع ان ترتفع ل 50 مليار دولار بحلول عام 2030 وللعثور على الموارد المالية  لمعالجة التغيرات المناخية على البلدان المتقدمة دفع 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة  وذلك لأن إفريقيا تعاني من التغيرات المناخية والتضخم الناجم عن الصراعات الجيوسياسيه بالإضافة  إلى إرتباطنا بالتضخم العالمي   وتقدر الاحتياجات المطلوب تمويلها لمعالجة قضايا المناخ حوالي 2.7 مليار دولار وتمويل هذه المبادرات المناخية لا تنبثق بمستوى انسيابي بالمستوى المطلوب حيث تتلقى القارة الافريقيه ما لا يزيد عن 3% من تمويلات المناخ منها 14% تأتي من القطاع الخاص .

 

أضاف اكينومي خلال إفتتاح   الرئيس عبد الفتاح السيسي للإجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بشرم الشيخ ؛ أن بنك التنمية  الافريقي يلعب دوره بشكل جيد وايجابي وقد تجاوزنا التزاماتنا بتوفير 40% من تمويل المبادرات المناخية لتصل 45% في 2022 وإلتزمنا بنسبه 63% بإجمالي مبادرات المناخ للتكيف والتخفيف من حدة الآثار السلبية للمناخ  وتجاوزنا الهدف العالمي الذي وصل 50% وحصلنا على اشادة من الامين العام للامم المتحدة في جمعية العمل الامم المتحدة وسنقوم بالمزيد ؛ مضيفا أن  من اجل القيام بالمزيد قمنا بإطلاق برنامج تسريع التكيف على مستوى افريقيا مع تعبئه 25 مليار دولار من اجل ضمان هذا التأقلم والتكيف على التغيرات المناخيه وفي الوقت الذي يجب فيه على البلدان المتقدمة  ان تفي بإلتزاماتها بتقديم 90 مليار دولار الى الدول النامية وان هذا يعتبر مستوى ضئيل مقارنة باحتياجات التمويل بالنسبة للتمويل الخاص بالتغيرات  المناخية .

وتابع أن يجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا فهذا يعتبر مستوى ضئيل بالنسبه للإحتياج الكامل لبرامج التكيف الخاصة بالدول الأفريقية .

البنك الأفريقي للتنمية الأمين العام للأمم المتحدة القطاع الخاص القارة الافريقية السيسي

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