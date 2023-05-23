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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يدعي تعرضه للسرقة ويسطو على أموال رجل أعمال في القطامية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

اختلق سائق واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالي علي يد مجهولين واستولي علي الأموال وأبلغ رجل الاعمال الذي يعمل لديه بذلك ، إلا أن الاخير ارتاب في أمره وأبلغ الشرطة التي كشفت عدم صحة الواقعة وتم ضبط السائق وإعادة الاموال .

تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب مصنع ملابس يحمل جنسية إحدى الدول، وسائقه حيث قرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله الكائن بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه بإستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره أنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة لم يتمكن من إلتقاط أرقام لوحاتها بإستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى الذي تم باشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين عدم صحة رواية السائق .

وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بإختلاقه لواقعة السرقة ، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب إستلامه وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة رجل أعمال رجال شرطة سرقة اموال صاحب مصنع طريق العين السخنة قسم شرطة القطامية مباحث القاهرة

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