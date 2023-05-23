وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

خيمت مشاعر الحزن والصدمة على كثير من الصينيين، وذلك خلال الساعات الماضية، وبعد وفاة مدون شاب يُدعى «وانج» يبلغ من العمر 34 عاما وذلك ، أثناء البث المباشر، وبعد مشاركته في أحد التحديات وهو تحدي لشرب أكبر كمية من الفودكا الصينية «بايجيو» وتناول نحو 4 زجاجات كحول ، والتي تحتوي على حوالي نسبة 60% من الكحول المقطر، ليلفظ أنفاسه بعد قليل من قيام البث المباشر للواقعة وذلك على الإنترنت.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الشاب، كان ينافس مع عدد من الأشخاص وذلك من أجل دعم المتابعين له، ولتقديم الهدايا.

وقد خسر «وانج» 3 جولات، خلال 12 ساعة تقريبا وهي مدة البث المباشر، فقام منافسوه باجباره على تناول 3 زجاجات من «البايجيو»، بعد الخسارة، لينتهى البث المباشر وذلك بعد منتصف الليل، وبعد ساعات عثر على الشاب ميتاً في منزله دون وجود أي فرصة لإسعافه