بلوك كاجوال.. هيفاء وهبي تتألق في ظهور جديد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي بلوك كاجوال، مرتدية بلوفر بألوان مبهجة مع بنطلون جينز، ونظارة شمس أنيقة، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشفت الفنانة هيفاء وهبى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الأخير “رمسيس باريس” والذى يعرض حاليا ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر.

وقالت هيفاء وهبي في مداخلة ببرنامج "بحب السينما” والذى يقدمه الإعلامى شريف نور الدين عبر إذاعة ميجا FM: شخصية "حنين" تشبهها إلى حد ما وخاصة فى خفة دمها وهو ما أشتهر به وسط الأصدقاء المقربين لى.

وأضافت هيفاء وهبى: قمت لأول مرة بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى.

وأوضحت هيفاء وهبى: "كون أن الفيلم كوميدى كان ذلك عاملا محفزا لى للمشاركة فى الفيلم فضلا عن أن الفيلم يشارك فيه أيضا مجموعة من الأبطال الكوميديانات، كما أن العمل قائم على كوميديا الموقف وكنت مكسوفة فى بداية التصوير، خاصة أن شخصية “حنين” تعتبر نفسها شخصية مهمة ولكن حقيقة الأمر هى شخصية “هطلة”.