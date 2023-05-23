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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط قائد سيارة متهم بمعاكسة فتاة والتعدى عليها في قبضة أمن القاهرة

المتهم
المتهم

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة لاتهامه بمعاكسة إحدى الفتيات والتعدى عليها بالسب والشتم بالشروق، وآمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والإعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل أثناء إستقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ، وبإستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على دبلوم مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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