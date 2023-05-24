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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

استمعت المحكمة إلى طلبات محمود البدوى المحامى دفاع المتهم، الذى طالب ضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، وطالب بإعادة سؤال اشقائه البنات في الواقعة أمام المحكمة، ومناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وإجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.

 وطالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله.

واستمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى الذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته حيث كان هادئًا وواقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، ومن بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله ، تريد حبسه في المستشفى ، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه ( نوبات ) من المرض ، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

وأشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.

وأحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة

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