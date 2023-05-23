عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آل شلبي.. ليلى علوي ولبلبة تحتفلان بعيد ميلاد أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال

احتفل صناع فيلم ال شلبي ، والذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانات على رأسهن ليلي علوي ولبلبلة ، بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال ، بعد إنتهاء تصوير أحد المشاهد. 

الفيلم يعد بطولة نسائية ، وتدور أحداثه حول مجموعات من السيدات اللاتي تربطن علاقة قرابة ، يجتمعن بسبب ظرف استثنائي .

صناع فيلم ال شلبي
صناع فيلم ال شلبي

أسماء جلال تتحدث عن الهرشة السابعة

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وتحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها في مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلة: “مكنتش عايزة شخصية “سلمى” في مسلسل الهرشة السابعة تبقى دور الضحية”.

وأضافت: “أول ما نزلنا بوستر المسلسل توقعت نجاحه بسبب تفاعل الناس”، متابعة: “الفنان علي قاسم كان بيبعتلي نوتس كتير وافتكر إنه بيصبح عليا عادي وبقول إيه الشخص اللطيف دا.. لغاية ما يفاجئني ويطلب حاجة اقوله طيب هشرب قهوة واكلمك”.

وعلقت أسماء جلال عن مشهد الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش عارفة هحس بإيه لما اكتشف إن جوزي مخلف.. هو مخباش عليا إنه بيحب الخيار أكتر من الطماطم دا كدب في كارثة”.

 

اسماء جلال الإعلامي شريف عامر المخرج كريم الشناوي مسلسل الهرشة السابعة مسلسل “الهرشة السابعة”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال

بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جددد بمجلس الدولة من دفعة 2020

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ