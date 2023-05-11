عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمينة خليل: كان هدفنا إن الهرشة السابعة ميبقاش مسلسل لـ الستات بس|فيديو

أمينة خليل
أمينة خليل

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

txt

بميكب بارز.. أمينة خليل تنشر صوراً لها عبر إنستجرام

txt

الهرشة السابعة الحلقة 13.. أمينة خليل وبداية جديدة بقص شعرها وسلمى تتقبل جوليا

وقالت الفنانة أمينة خليل،: “كان هدفنا من البداية إن مسلسل الهرشة السابعة ما يكونش للستات بس”، لافتة: “الناس شايفة إن مسلسل الهرشة السابعة 15 حلقة قصير أوي وإحنا شايفين إنه كان 7 سنين علشان تعبنا فيه”.

 

وأضافت: “فيه ناس كثيرة منهم أختي وأصدقائي عندهم أطفال وشوفت وعيشت معاناتهم قبل كدة”، متابعة: “شوفت نماذج كثير للست اللي شايلة الليلة لوحدها في البيت”.

وأشارت: “حاولت قدر الإمكان أقدم دور “نادين”، في مسلسل “الهرشة السابعة” بصدق وبدون مبالغة”، موضحة: “الواقع كان ضاغط على شخصية نادين وتفاصيلها في المسلسل بشكل كبير”.

 

وأوضحت الفنانة أمينة خليل،: “شخصية نادين في المسلسل حساسة للغاية ومن الممكن أن يراها البعض نرجسية”.

امينة خليل الإعلامي شريف عامر الإعلامي شريف المخرج كريم الشناوي الفنانة أمينة خليل مسلسل “الهرشة السابعة” مسلسل الهرشة السابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

خالد لطيف: مجلس الزمالك متسمك باستمرار مرتضى منصور

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ