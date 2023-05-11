أمينة خليل: كان هدفنا إن الهرشة السابعة ميبقاش مسلسل لـ الستات بس|فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل،: “كان هدفنا من البداية إن مسلسل الهرشة السابعة ما يكونش للستات بس”، لافتة: “الناس شايفة إن مسلسل الهرشة السابعة 15 حلقة قصير أوي وإحنا شايفين إنه كان 7 سنين علشان تعبنا فيه”.

وأضافت: “فيه ناس كثيرة منهم أختي وأصدقائي عندهم أطفال وشوفت وعيشت معاناتهم قبل كدة”، متابعة: “شوفت نماذج كثير للست اللي شايلة الليلة لوحدها في البيت”.

وأشارت: “حاولت قدر الإمكان أقدم دور “نادين”، في مسلسل “الهرشة السابعة” بصدق وبدون مبالغة”، موضحة: “الواقع كان ضاغط على شخصية نادين وتفاصيلها في المسلسل بشكل كبير”.

وأوضحت الفنانة أمينة خليل،: “شخصية نادين في المسلسل حساسة للغاية ومن الممكن أن يراها البعض نرجسية”.