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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بميكب بارز.. أمينة خليل تنشر صوراً لها عبر إنستجرام

امينه خليل
امينه خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت أمينة في الصور بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب البارز الذي ابرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء على كتفيها.

وعلي صعيد أخر ،قالت الفنانة "أمينه خليل" ، إنهم اتخذوا قرارا قبل تصوير المسلسل بألا يحتوى على مشاهد العنف المألوفة فى كثير من الأعمال الرمضانية. 

أضافت " أمينة خليل " خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، أنها تؤمن بأنه ليس من الضرورى أن يحتوى المسلسل على المشاهد العنيفة مثل القتل و المفرقعات لكي يكون مسلسل ناجح .

و انفجرت من الضحك خلال اللقاء عندما عقب الفنان "محمد ممدوح"  على كلمة مفرقعات التى قالتها ،معقبة : "محمد طول الوقت مقتنع انى مش بعرف أتكلم ".

أوضحت أنها تفضل دائما مشاهدة المسلسلات الهادئة التى تمس القلوب و التى يستمتع بها المشاهد و ذلك ما كانت تسعى لتقدمه  هذا العام .

و من جانبه أكد الفنان" محمد ممدوح"،  إن الاختلاف دائمآ هو ما يميز العمل عن غيره من الأعمال و أن أهم شئ هو احتواء المسلسل على أشياء ترتقي بالمشاهد ،مضيفا أنه كان لا يعرف مرضADHD الذى تم مناقشته فى المسلسل الا عندما قام بالقراءة عنه.

 

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