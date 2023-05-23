الحوار الوطني..هاني أباظة: نحتاج إلى ربط حقيقي للبحث العلمي مع الصناعة ومواجهة البيروقراطية

أكد د.هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، التقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، وأهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال هذه الدعوة من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقية من الصناعة بالاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، مؤكدا على أنه رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئا من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ولا نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع حيث أن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن معوقات الإنتاج الصناعى تحتاج لمواجهة حقيقية وألا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة، مشيرا إلى أن التوصيات لابد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد وأيضا التوافق على آليات مواجهة ارتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضا معالجة سوء إدارة العملة التى تجعل المستثمر يهرب من التعامل مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق تحقيقى للصناعة المحلية.