تقرير مغربي: ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد تقرير صحفي، أن ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومروان عطية، مهددان بالغياب عن الأهلي أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن حمدي فتحي مروان عطية حصلا على بطاقتين صفراوتين، وفي حال تلقي أيا منهما بطاقة ثالثة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء الإياب.

كان الاهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.