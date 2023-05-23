حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته بشأن تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى

خلال جلسات الحوار الوطنى

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤية حول تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك خلال جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم الثلاثاء.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أن دعم الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي أمر في غايه الأهميه وذلك لدعم الاقتصاد المصري في كافه الجوانب.

ضرورة القضاء على معوقات الاستثمار



وأكد الحزب، ضرورة القضاء علي أيه معوقات قد تعوق الاستثمار في مصر ووضع مقترحات وآليات محفزه للاستثمار مستعرضا رؤيته فى ذلك كالتالى:



- إعطاء الثقة لهيئة الاستثمار وتقليص أي تدخلات من الجهات الأخري لأن ذلك يقلل القلق لدي المستثمرين.

- احترام القرارات الإدارية الصادرة من الدولة

- مراجعة ماتم من تشريعات وتحديد مدي جدواها وفاعليتها قبل التفكير في اي تشريعات جديدة.

- إعادة النظر في منظومة الضرائب علي المشروعات الاستثمارية والأهم من ذلك بند الرسوم غير المقدرة مثل رسوم إصدار تصاريح إضافيه قد تحتاجها المشروعات وهو أمر مقلق للمستثمرين.

- التزام الحكومة بإطلاق المنظومة الالكترونيه لتخصيص الأراضي لمجالات الاستثمار.

- إلزام الحكومه بالترويج الجيد للاستثمار الأجنبي والمحلي في ظل المشروعات القومية الكبري.

- خلق قدرة تنافسيه محترمه وذللك بالتزام الحكومة بسياسات الملكية.

- إعادة النظر في القانون ٨٣ الخاص برسوم التسجيل العقاري واتمام منظومة السجل العيني للتملك العقاري.

- إعادة النظر في أسعار الطاقة الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

- سرعه البت في قضايا الاستثمار وذلك كأحد أهم المعوقات لتشجيع المستثمرين.