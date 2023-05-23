فينيسيوس جونيور خارج قائمة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

قائمة ريال مدريد

شهدت القائمة عودة البلجيكي إيدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة، إضافة لغياب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تحصل على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الماضية التي شهدت أحداثا عنصرية مؤسفة ضده، أمام فالنسيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – جيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – رودريجو جوس – ألفارو

وتُقام المباراة غدًا الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في تمام الثامنة والنصف مساءً.