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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا لم يؤذن الرسول في حياته؟.. علي جمعة يجيب

رفع الأذان
رفع الأذان

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول : لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟

وقال علي جمعة، في إجابته على سؤال : لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟ قالوا: لأنه رحمةً للأمة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فكان أشفق على الناس من كل أحد ؛ فلو أذن النبي فلم يُلَبِّ أذانه بعضهم لكفر لأن الداعي هو رسول الله بذاته.

وأضاف، أن من شروط الأذان  : أن يكون واضحًا، مسموعًا، مفهومًا، منوها بأنه تفرد المسلمون بالأذان، فهم يؤذنون بأنفسهم؛ معلنين ملخص الدين، ففي الأذان: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله). كلمة التوحيد، وهي دعوة المسلمين.

 

الدعاء الوارد بعد الأذان

وعن  الدعاء الوارد بعد الأذان، ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من قال حين يَسْمَع النِّدَاء: اللَّهُم ربِّ هذه الدَّعْوَة التَّامة، والصَّلاة القَائمة، آتِ محمدا الوَسِيلَة والفَضِيلة، وابْعَثْه مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّت له شَفَاعَتِي يوم القيامة». رواه البخاري.


دعاء عند الاذان


كشفت دار الإفتاء المصرية، عن 5 أمور يستحب فعلها عند الأذان ، وهي : أن يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن، أن يدعو لنفسه ولغيره خلال الأذان، أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الحيعلتين، أن يصلي على النبي ، الدعاء بعد الانتهاء من الأذان بقول "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".

علي جمعة الأذان شروط الآذان دعاء عند الأذان

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