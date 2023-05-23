مصر تحتل المركز الثاني في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

احتل المنتخب المصري للسامبو المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بنسختها السابعة عشرة التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري بمشاركة 22 دولة.

وحصد المنتخب الوطني للسامبو 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و 2 برونزية ليحتلوا المركز الثاني ضمن الترتيب العام، فيما جاء المغرب أصحاب الأرض في المركز الأول برصيد 24 ميدالية بواقع 13 ميدالية ذهبية و 5 فضية و 6 ميداليات برونزية وجاء المنتخب الكاميروني في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية.

وجاءت ميداليات منتخب الفراعنة كالتالي: الميداليات الذهبية من نصيب محمد عزازي ميداليتين وعبد الرحمن عصفور ميدالية ومريم الخطيب ميدالية وفاطمة عطا ميدالية، فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب إيمان هاني ميداليتين وأحمد عبد الباسط ميدالية فيما حصد الميداليتين البرونزيتين أحمد عبدالباسط ومريم الخطيب.

وشاركت مصر في النسخة السابعة عشرة للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

وترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي إحدى لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحيى إداريا ومدربا والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، وموريتانيا.