عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستعيد خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش

الزمالك..شعار
الزمالك..شعار

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الفريق الأول لكرة القدم سوف يستعيد خدمات المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط في مباراة طلائع الجيش المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب المغربي غاب عن الزمالك في لقاء الداخلية الأخير في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان فريق الزمالك تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع في حين ارتفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته بأسابيع.. خطيبة مصطفى درويش تنشر صورا جديدة لهما

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ