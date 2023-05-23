الزمالك يستعيد خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الفريق الأول لكرة القدم سوف يستعيد خدمات المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط في مباراة طلائع الجيش المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب المغربي غاب عن الزمالك في لقاء الداخلية الأخير في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان فريق الزمالك تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع في حين ارتفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.