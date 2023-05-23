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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بالاستفادة من ثروات مصر في تحقيق القيمة المضافة

ذهب
ذهب

أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، قائلا: "مصر بها خيرات كثيرة ويجب استغلالها".

 

ثروات هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية

وقال “نظير” لـ"صدي البلد"، إن الدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية ومن أبرزها الرخام والجرانيت ولذلك وجدت جهودا واسعة من القيادة السياسية لاستغلال مواردها بشكل فعال داعم لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن توجيهات الرئيس السيسي الفترة الماضية بشأن تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية وتطوير منطقة شق الثعبان يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تطوير الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة والسعي للتصدير للخارج لتوفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة.

 

وأضاف النائب أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

التنمية الشاملة المستدامة الثروات الطبيعية الثروات التعدينية الرئيس السيسي الصناعة المصرية

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