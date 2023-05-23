بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن حقيقة وجود فواكه مسرطنة أو مسممة، ومطاردة الشائعات المحاصيل الصيفية خاصة فواكه البطيخ والمانجو والخوخ، ورد وزارة الزراعة على هذه الشائعات.

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أكد نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، إن المحاصيل الصيفية دائما تنشتر عنها الشائعات خاصة خلال شهر مايو ، ما بين شائعات عن تأخر محصول المانجو، أو مسرطنة مثل البطيخ والخوخ وزيادة المبيدات بهما وتسبب كل منهما فى النزلات المعوية وتسمم الأشخاص، إلا أنها فى النهاية تكون شائعات قصدها البلبلة والتأثير على سمعة المحاصيل الصيفية.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن دول العالم جميعها بما فيها الدول المتقدمة تستورد محاصيل زراعية من مصر، وأننا نصدر أكثر من 6.5 مليون طن إلي الخارج، وأنه لو كانت المحاصيل فيها أي عيوب لما استوردتها الدول.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحالات الفردية التى تظهر من نزلات معوية وغيرها نتيجة للتداول الخاطئ للفاكهة مثل التخزين أو عدم غسيل الفاكهة قبل تناولها أو شرائها قبل نضجها، أو عدم وضعها فى الثلاجة بعد استخدامها ثم تناولها مرة أخرى.