خبير معماري: مقابر الرموز جزء من تاريخنا وهويتنا

أكد المهندس جمال عامر، الخبير المعماري ومصمم مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط، أن أي منطقة قديمة من الممكن أن تكون منطقة تاريخية كعدد من الأماكن المشهورة في القاهرة التاريخية، مشددًا على أنهم درسوا في الكلية فكرة الحفاظ على الأماكن التاريخية.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب الحفاظ على المقابر القديمة لأنها جزء من تاريخ وهوية مصر، موضحا أنه من الممكن أن يكون الغرض نبيل لكن لا بد أن يتعامل مع هذه الأماكن بشكل جيد، ومقابر الرموز جزء من تاريخ وهوية مصر ويجب الحفاظ عليها.

وأشار جمال عامر، مصمم مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط، إلى أن هناك اقتراح بمد أنفاق في المناطق التاريخية بدلًا من إزالتها، مؤكدًا أن نقل الأثر بالكامل هو الأفضل حال من بداية الإزالة.



