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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القطاع الديني بالأوقاف: قرار الصلاة على النبي الجمعة المقبلة تطبيق عملي لموضوع الخطبة

مساجد
مساجد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بـ  وزارة الأوقاف ، تعقيبا على قرار تعميم الصلاة على النبي في المساجد يوم الجمعة ، إنه لا يوجد أجمل من أن يتعلق الانسان قلبه ولسانه بذكر الله سبحانه ، متابعا أن الوزارة الأوقاف خصصت صلاة الجمعة المقبلة للحديث عن فضل الصلاة على النبي .

وأوضح الدكتور هشان عبد العزيز ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه تعميم قرار الصلاة الجماعية على النبي بمثابة تطبيق عملي لموضوع الخطبة الجمعة المقبلة ، وغرس روح الصلاة في قلوب الشباب .

وتابع ، أن تحديد المدى الزمني هدفه عدم الاثقال على حد في المدة ، مشيرا إلى أن هناك حالة روحانية جميلة بثها وزير الأوقاف في شهر رمضان ، فضلا عن البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد . 
 

وزراة الأوقاف الصلاة على النبي توك شو الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني برنامج مساء دي إم سي

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