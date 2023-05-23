القطاع الديني بالأوقاف: قرار الصلاة على النبي الجمعة المقبلة تطبيق عملي لموضوع الخطبة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف ، تعقيبا على قرار تعميم الصلاة على النبي في المساجد يوم الجمعة ، إنه لا يوجد أجمل من أن يتعلق الانسان قلبه ولسانه بذكر الله سبحانه ، متابعا أن الوزارة الأوقاف خصصت صلاة الجمعة المقبلة للحديث عن فضل الصلاة على النبي .

وأوضح الدكتور هشان عبد العزيز ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه تعميم قرار الصلاة الجماعية على النبي بمثابة تطبيق عملي لموضوع الخطبة الجمعة المقبلة ، وغرس روح الصلاة في قلوب الشباب .

وتابع ، أن تحديد المدى الزمني هدفه عدم الاثقال على حد في المدة ، مشيرا إلى أن هناك حالة روحانية جميلة بثها وزير الأوقاف في شهر رمضان ، فضلا عن البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد .

