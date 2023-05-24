خسائر فادحة.. كيف تصلح ليندا ياكارينو ما أفسده إيلون ماسك في تويتر؟

أعلن إيلون ماسك في وقت سابق عن تعيين مدير تنفيذي لموقع تويتر خلفا له لتعويض الخسائر وتحسين الوضع قدر المستطاع.



وبحسب ما أعلنه ماسك، تم اختيار ليندا ياكارينو، التي يصفها الخبراء بـ«المهنية في مجال الإعلانات التجارية»، إلا أن اختيار ياكارينو أثار جدلاً وترقباً حول دلالاته، وما يعنيه بشأن سياسة المنصة خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة “الجارديان " البريطانية، ان ليندا البالغة من العمر 59 عاما يا لها تاريخ في العمل بالكيانات الإعلانية «الضخمة» وتلقب ب«المدق المخملي»، في إشارة إلى قوتها ومهارتها في التفاوض.

وأشار ماسك من جهته، إلى الاستراتيجية المرتقبة لـ«تويتر»، وغرّد قائلاً: «متحمس للترحيب بليندا ياكارينو كرئيس تنفيذي جديد لـ(تويتر)، وهي ستركز بشكل أساسي على العمليات التجارية، في حين أركز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة».

وما يُذكر هنا أن مسارات «تويتر» لن تؤثر على المنصة وحدها، بل ثمة ترقب لاستراتيجيات جديدة قد تشمل منصات التواصل جميعها بغرض «تعويض الخسائر المادية التي تكبّدتها منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الخطط الإعلانية للشركات الكبرى».