عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير أحمد خطابي: احتفالية "بيروت عاصمة الإعلام العربي" جاءت في أجواء واعدة

صدى البلد

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، إن تنظيم احتفالية "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، يأتي في أجواء إيجابية وواعدة، مؤكدا أنها تندرج في سياق بلورة قرار الدورة (47) لمجلس وزراء الإعلام في 2016 للدفع بالتعاون الإعلامي في نطاق أهداف وتوجهات الجامعة العربية.

وأضاف خطابي، في كلمته اليوم خلال حفل إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"، أن الاحتفال مناسبة للسير قدماً بهذا النهج التشاركي، وفرصة مشجعة كذلك لتعزيز روح التعاون والحوار بين مكونات الإعلام اللبناني ذو السجل الحافل بالعطاء الخلاق والالتزام والاحترافية مثمناً، هنا الإسهامات المقدرة لكافة الفاعلين الإعلامين واستعدادهم للانخراط في مد جسور التواصل والتقارب والاستثمار الأمثل للقواسم المشتركة داخل منطقتنا العربية.

وعبر السفير خطابي، عن سعادته لتمثيل جامعة الدول العربية في حفل بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023 تحت شعار "هنا بيروت".

وأوضح أن بيروت برهنت في كل الظروف أنها رمزاً للشموخ والتحدي عصية على الصعاب والنوائب.

وأشار إلى أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في يونيو 2021 بشأن اختيار بيروت، عاصمة للإعلام العربي، جاء في نطاق التضامن الثابت مع لبنان إثر الانفجار التراجيدي لمرفأ بيروت الذي اهتزت له مشاعر الجميع.

وأشاد بجهود المؤسسات الداعمة معتبراً أن هذا المشروع الطموح من المبادرات العملية التي تسعى للنهوض بالإعلام العربي وتطويره عبر تكريس الانفتاح على التجارب الوطنية، وإبراز خصوصيات وتنوع وثراء المدن العربية على غرار دورات السنوات المنصرمة بدءًا بالقدس، العاصمة الدائمة للإعلام العربي، معتبرا أن لها مكانة وجدانية وروحية متفردة في قلوب العرب ثم بغداد والرياض ودبي وطرابلس الليبية.
 

مجلس وزراء الإعلام العرب بيروت لبنان جامعة الدول العربية عاصمة الإعلام العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

ترشيحاتنا

أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ أتامكس بعيدة المدى

بيان عاجل جديد لـ قائد فاجنر بشأن السيطرة على باخموت

علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

رغم تراجع أداء الزمالك.. أوسوريو يتلقى عرضا للانتقال للتدريب بالدوري المكسيكي

القتال أصبح أخف.. السعودية وأمريكا تطالبان بالالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ