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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية تحرر 199 محضرا وتوصى بغلق 84 منشأة بدون ترخيص بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 236 منشآة تبين أن 84 منها دون ترخيص و8 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة. بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

 

 

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً و سحب 68 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1571 كيلو من أغذية متنوعة و 350 لتر عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي و تغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل  قام مكتب مراقبة الأغذية بأجا بالمرور على مصنع مخللات بناحية كفر النجباء  حيث تم  ضبط عدد 100 برميل جزر مخلل و عدد 50 برميل لفت مخلل بدون بيانات وتنبعث منه رائحة كريهة وتم إخطار الجهات المعنية بالغلق للنقص الشديد بالاشتراطات وعدم وجود الترخيص.


كما شن مكتب أغذية دكرنس  حملة على أحد المصانع وجرى ضبط ضبط 228 باكت عصائر بإجمالي 1231 لتر وذلك لوجود خطر داهم داخل مكان التصنيع ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم سحب 5 عينات متماثلة وإرسال عينه للفحص لبيان مدى صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي.

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ادارة مراقبة الاغذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة غير صالحة للاستهلا محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة مراقبة الأغذية

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