عبد المنعم سعيد: صعود الصين يُهدد النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الفكرة الليبرالية قائمة على التغيير من خلال الأفكار، أما فكرة الدين اليهود فقائم على وجود شعب مقدس، والمسيحية قائمة على وجود تضحية للمسيح وافتداء العالم من الخطيئة، والإسلام قائم على انه رسالة خاتمة لكل الأديان.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن أحد أسباب الحروب هو صعود قوى جديدة، مشيرًا إلى أن صعود الصين يُهدد النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بشكل كامل خلال الفترة الحالية.



وأضاف أن الربيع العربي قام على التطوير التكنولوجي المتمثل في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" الذي ساهم في إعداد تعبئة شعبية كبيرة، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة في قطر أعطت للدوحة قدرة كبيرة جدًا، فمن خلال هذه القناة استطاعت الوصول لكم كبير من الشعوب العربية.



ولفت إلى أن القوى الكلاسيكية في الشرق الأوسط متمثلة في مصر وسوريا والعراق، ولكن صعود دول الخليج مع ارتفع أسعار النفط أدى لوجود ترجمة حقيقة لهذه الدول في الإقليم، وهذا واضح فيما يحدث الآن.

