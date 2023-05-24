عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفقي: حضور زيلينسكي لقمة جدة إشارة عربية للرغبة في تسوية للأزمة الروسية

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على فعاليات القمة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

txt

بيان عاجل لمجلس وزراء السعودية بشأن نتائج القمة العربية في جدة

txt

سفيرة البحرين لدى مصر تشيد بمخرجات القمة العربية وأهميتها في تحقيق التكامل العربي

 وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"القمة العربية كان بها العديد من المفاجآت ومنها حضور الرئيس الأوكراني لفعاليات القمة ".

 

 وأضاف مصطفى الفقي:" خطاب زيلينسكي كان مختصرا  وحضور الرئيس الأوكراني في القمة العربية لا يضع العرب في خانة معينة في الأزمة الروسية الأوكرانية ".

 

 وتابع مصطفى الفقي:" حضور زيلينسكي  إشارة عربية لرغبة في التسوية للأزمة الروسية الأوكرانية ".

 

وأكمل مصطفى الفقي:"  أعجبني كلمة رئيس الوزراء اللبناني في القمة العربية لأنه أكد أن عدم وجود رئيس للبنان سبب في الأزمة المتفاقمة في لبنان ".

الفقي مصطفى الفقي اخبار التوك شو القمة العربية زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

منافس ترامب.. حاكم فلوريدا يعتزم الترشح لانتخابات أمريكا اليوم

يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغتها وكيفية كتابتها

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

تريليون دولار.. 22 دولة أفريقية غير قادرة على سداد دينها الخارجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ