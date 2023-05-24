الفقي: حضور زيلينسكي لقمة جدة إشارة عربية للرغبة في تسوية للأزمة الروسية

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على فعاليات القمة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"القمة العربية كان بها العديد من المفاجآت ومنها حضور الرئيس الأوكراني لفعاليات القمة ".

وأضاف مصطفى الفقي:" خطاب زيلينسكي كان مختصرا وحضور الرئيس الأوكراني في القمة العربية لا يضع العرب في خانة معينة في الأزمة الروسية الأوكرانية ".

وتابع مصطفى الفقي:" حضور زيلينسكي إشارة عربية لرغبة في التسوية للأزمة الروسية الأوكرانية ".

وأكمل مصطفى الفقي:" أعجبني كلمة رئيس الوزراء اللبناني في القمة العربية لأنه أكد أن عدم وجود رئيس للبنان سبب في الأزمة المتفاقمة في لبنان ".