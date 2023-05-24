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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل .. أفضل موبايل للشباب من شاومي في 2023

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

يُعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus الذي أطلقته شركة شاومي مؤخرا واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، ويقدم ميزات على مستوى الهواتف الرائدة أيضا لما له من إمكانات كبيرة إلى جانب  تكلفة بسيطة. 

 

وبفضل الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل والأداء القوي والشحن السريع 120 واط ، يعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus قيمة استثنائية، ويعد واحدا من الهواتف المميزة التي يمكن للشباب شراءها في 2023.  

 

ويبدأ سعر هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من حوالي 348 دولارًا أمريكيًا في السوق العالمية، كما أنه يتوفر في السوق المصري بسعر حوالي 17 ألف جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر. 

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0. 


ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

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