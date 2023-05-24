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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: إصدار موافقات لليخوت الأجنبية خلال 6 ساعات على أقصى تقدير

اليخوت
اليخوت

أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ساهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر، وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل "مرافئ" وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع "المرافئ" الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، لافتاً إلى أنها أدت منذ إطلاقها وتشغيلها منذ 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

ولفت الوزير في اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية، وإيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزارتي النقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر، وما تم من جهود في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات، وتذليل العقبات، لتوفير رحلة سياحية متميزة.
 

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