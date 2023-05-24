رامي ربيع: لا قلق على حراسة مرمى الأهلي.. ويجب التعاقد مع مدافع

أكد رامي ربيع، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي يقدم مستويات رائعة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، مضيفًا في الوقت ذاته أن النادي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

وقال رامي ربيع، خلال لقاءٍ مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "أنا استمتع بما يقدمه مارسيل كولر مع النادي خلال فترة توليه تدريب الفريق".

وتحدث ربيع عن أن محمد الشناوي لا يزال الحارس الأول للنادي الأهلي، مضيفًا أن النادي الأهلي ليس بحاجة إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وأضاف ربيع: "الشناوي موجود وعلي لطفي كويس جدًا ومصطفى شوبير قدم مستويات جيدة حينما شارك في كأس الرابطة، فلا قلق على حراسة مرمى الأهلي".

وتابع: "لا أحب نغمة البحث عن حارس بمجرد هبوط مستوى محمد الشناوي بعدما ظل الحارس يحمي عرين الأهلي وشايل الأهلي لأكثر من موسمين وثلاثة مواسم".

وأشار ربيع إلى أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مساك جديد، خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لأيمن أشرف بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه.