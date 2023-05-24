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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: يصعب تقييم أوسوريو لكنه لم يتعامل بذكاء مع الزمالك

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم نادي الأهلي السابق، أنه من الصعب تقييم أوسوريو في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل تراجع أداء اللاعبين.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أوسوريو لم يتعامل بذكاء مع الزمالك في الوقت الحالي، كان عليه انتظار وضع بصمته الفنية أو إجراء اي تعديلات في التشكيلة لحين معرفة كل الأمور حول الزمالك".

وأضاف: "الطريقة التي يعتمد عليها أوسوريو تحتاج إلى لاعبين آخرين، ليسوا في الزمالك حاليا، هناك بعض اللاعبين تستحق البقاء في الفريق مثل زيزو والمثلوثي وشيكابالا وفتوح والونش".

وواصل: "هناك لاعبين ناشئين انضمت لفريق الزمالك، ولكنهم (مش هيشيلوا) فريق كبير، والآن في عصر الاحتراف هناك لاعبين سترحل عن الزمالك وتنضم لاندية آخرى في ظل الحالة الادارية التي يعيشها النادي مؤخرا".

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