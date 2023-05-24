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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب 10 صفقات.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

صدى البلد

كشف الاعلامي وليد الحديدي ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب ضم ما يقرب من ١٠ صفقات جديدة للفريق في الموسم المقبل نظير توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع موسيماني في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الحديدي أن محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك طالب بالرحيل بشكل رسمي عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وزاد: "قرار روقا بسبب الهجوم المستمر عليه من جانب الجماهير ورغبته في الرحيل لأي نادي آخر".

وأكمل: سيف جعفر لاعب فريق الزمالك اتفاقه مع نادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأتم: وقع جعفر عقود انضمامه لصفوف بيراميدز وأبلغ إدارة الزمالك بذلك والتي تحاول في الساعات الجارية إنهاء الأمر والتوصل لاتفاق مع اللاعب واسترداد عقوده من بيراميدز".

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