محمد صلاح: غضب كبير من الحكام الدوليين لهذا السبب

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن هناك غضب كبير من الحكام الدوليين بسبب تعينات الحكام في مباريات الدوري الممتاز.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" توفيق السيد المسؤول عن تعيينات الحكام للمباريات وأيضاً حكام وتقنية الفيديو".

وأضاف:" خالد الغندور كان متواجد في مباراة الزمالك الأخيرة ومن ثم اليوم في مباراة الأهلي، هشام الدسوقي اليوم كان على الڤار وهو متسبب في مشكلة الأسبوع الماضي في مراجعة هدف".

وأختتم:" خالد الغندور أدار 21 مباراة من 28 أسبوع في الدوري، وهذا تسبب في استفزاز كبير جداً للحكام خاصةً الدوليين وأصحاب الخبرات".