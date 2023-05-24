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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمل 8 أقمار اصطناعية.. كوريا الجنوبية تطلق صاروخًا فضائيًا للمرة الثالثة

صاروخ نوري
صاروخ نوري

تستعد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في مهمة لوضع 8 أقمار اصطناعية في المدار.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يعد هذا الصاروخ الثالث، بعد الإطلاق الثاني الناجح العام الماضي.

ومن المقرر أن ينطلق "نوري" الذي يبلغ وزنه 200 طن من مركز نارو الفضائي في قرية جوهيونج الساحلية جنوبي البلاد حوالي الساعة 06:24 مساء بالتوقيت المحلي، وفقًا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء.

وسيقوم صاروخ نوري الفضائي بوضع 8 أقمار صناعية في مدار على ارتفاع 550 كيلومترًا.

ووصل "نوري" المعروف أيضًا باسم "KSLV-II" إلى منصة الإطلاق بعد حوالي ساعة ونصف من مغادرته مبنى التجميع في الساعة 7:20 صباح يوم الثلاثاء في مركز نارو للفضاء.

وعقدت الوزارة اجتماعا للجنة إدارة الإطلاق في الساعة 9:30 مساء يوم الثلاثاء لإجراء الفحص الفني النهائي للإطلاق، وقررت إجراء الإطلاق المخطط له في يوم الأربعاء.

ومن شأن الإطلاق الناجح أن يتحقق من قدرة كوريا الجنوبية على تشغيل مركبة فضائية لنقل أقمار اصطناعية إلى المدار المستهدف.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج الإطلاق بما في ذلك نجاح أو فشل إطلاق نوري في غضون الساعة 7:44 بعد ظهر اليوم بعد مرور ساعة و20 دقيقة من الإطلاق.

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