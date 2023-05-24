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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحه اليوم بالسينمات .. كل ما تريد معرفته عن فيلم "شوجر دادى"

صدى البلد

تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء فيلم “شوجر دادي” بطولة الفنانة ليلى علوى وبيومى فؤاد ، كما يطرح الفيلم غدا ٢٥ مايو بدول الخليج ونستعرض فى السطور التالية أبرز تفاصيل الفيلم .. 

أحدث الفيلم 
تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.
عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.
 

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية .

إعلان فيلم شوجر دادى

وكشف الإعلان التشويقي لفيلم شوجر دادي في لقطات سريعة، عن أجواء صيفية  في سهل حشيش حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي إحتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ماينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

 

الراقصة جوهرة بيومي فؤاد تامر هجرس حمدي الميرغني شوجر دادي فيلم شوجر دادي

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