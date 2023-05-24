عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشطاء المناخ يغلقون مدرج الطائرات في مطار جنيف.. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

تسبّب عشرات الناشطين في مجال التغيّر المناخي بوقف الحركة الجوية مؤقتاً في جنيف قبل أن يتم إجلاؤهم من أكبر معرض لطيران الأعمال في أوروبا، بعدما قَيّدوا أنفسهم ببعض الطائرات الخاصة.

وقال مطار جنيف في بيان إن الحركة في ثاني مطار في سويسرا تعطلت لنحو ساعة واستؤنفت تدريجياً ابتداء من الساعة 12,40 (10,40 بتوقيت غرينتش).

وعطل عشرات الناشطين معرض طيران الأعمال "يوروبيان بزنس أفيايشن كونفينشن أند اكزيبيشن" (EBACE)، الذي يقام هذا الأسبوع على أطراف مدارج المطار الدولي.

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

التغي ر المناخي جنيف سويسرا يورونيوز توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

بعد تنازل الأهلي.. موعد نظر لجنة التظلمات لطعن كهربا على عقوبات الانضباط

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يبحث عن عرض مناسب لبيع لاعبه

ليس تمردا على بوتين.. خبير عسكري أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لعملية بيلجورود

5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

الأزمة في السودان وسوريا واللاجئين.. اجتماعات مهمة لوزير الخارجية في جنيف

روسيا تعزز وجودها في المحيط الهادئ.. استعدادات لنقل أحدث غواصة محملة بصواريخ باليستية

اليوم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية.. تعرف عليها

أعراض وأسباب صادمة لالتهاب الأعصاب في القدم.. تعرف عليها

لو بتعيط بدون سبب.. تعرف على أعراض وأسباب رهاب الخلاء

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ