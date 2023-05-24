نشطاء المناخ يغلقون مدرج الطائرات في مطار جنيف.. شاهد

تسبّب عشرات الناشطين في مجال التغيّر المناخي بوقف الحركة الجوية مؤقتاً في جنيف قبل أن يتم إجلاؤهم من أكبر معرض لطيران الأعمال في أوروبا، بعدما قَيّدوا أنفسهم ببعض الطائرات الخاصة.

وقال مطار جنيف في بيان إن الحركة في ثاني مطار في سويسرا تعطلت لنحو ساعة واستؤنفت تدريجياً ابتداء من الساعة 12,40 (10,40 بتوقيت غرينتش).

وعطل عشرات الناشطين معرض طيران الأعمال "يوروبيان بزنس أفيايشن كونفينشن أند اكزيبيشن" (EBACE)، الذي يقام هذا الأسبوع على أطراف مدارج المطار الدولي.



وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.